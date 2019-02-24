Президентская поправка: пенсии опять пересчитают

Доплаты к пенсиям будут пересчитаны в индивидуальном порядке для каждого пенсионера, сообщила в воскресенье вице-премьер по социалке Татьяна Голикова. Точных параметров этого перерасчета она не назвала.

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Но, как рассказала Голикова, она вместе с президентом Владимиром Путиным прикидывала конкретные цифры «в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик».

Президент в ходе оглашения послания Федеральному Собранию 20 февраля поручил правительству устранить «несправедливость» с доплатами и пересчитать их с начала года. Пенсионеры, согласно действующим нормам, получают дополнительные выплаты к пенсии, если она ниже прожиточного минимума.

По словам министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, если прожиточный минимум в регионе 9 тыс. рублей, а пенсия составляла 8 тыс. до 1 января 2019 года, то к ней начислялась федеральная социальная доплата. После индексации на 7% с 1 января пенсия составила примерно 8560 рублей, но прожиточный минимум в регионе остался на прежнем уровне.

«Он [пенсионер] все равно сейчас получает примерно 9 тыс., поскольку индексация произошла, а федеральная социальная доплата просто уменьшилась на сумму этой индексации», — цитирует министра ТАСС.

Сейчас доплаты должны быть пересчитаны, и размер пенсии повысится. Минтруд уже заявил, что порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах изменится.

Речь идет о том, чтобы сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Это позволит добиться того, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной выплаты в текущем году.

«В результате, эти граждане должны получить прибавку», — пояснили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

В соответствии с действующим законодательством социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.

Размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсий, социальных доплат и мер социальной поддержки. Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный ПМП, то гражданин перестает получать социальную доплату.

В Пенсионном фонде России уточнили, что дополнительная потребность в средствах на соцдоплату к пенсии в 2019-2024 годы составляет 120 млрд рублей. При этом увеличение социальных доплат к пенсии в РФ коснется 4 млн человек.

На увеличение доплат, по оценке первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, понадобится в этом году 15-20 млрд рублей и 150-160 миллиардов за шесть лет.

Татьяна Голикова в интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» рассказала, что когда Владимир Путин узнал, что между ней и Силуановым есть какие-то расхождения, он велел им явиться в Кремль и докладывать при нем.

«В конечном итоге мы долго очень там совещались, и было выработано решение, которое вошло в послание. Конечно, мы нашли с Антоном Германовичем консенсус в присутствии президента и извинились, что мы такие несговорчивые в его отсутствие», — поделилась она подробностями.

Она оценивала общий объем расходов на социальные инициативы президента, изложенные в послании, в 80 млрд рублей в 2019 году. Силуанов называл цифру в 100-120 миллиардов.

По его словам, правительство будет искать допресурсы «в ходе исполнения бюджета». «Мы сейчас подключили возможности налоговой службы, таможенной службы к тому, чтобы администрирование шло еще более эффективно, и за счет увеличения охвата, снижения теневого сектора, который еще есть, мы могли бы получить дополнительные доходы», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, он заявил, что «любая экономия, которая будет возникать при исполнении бюджета», должна будет направляться на реализацию послания президента. В предыдущие периоды эти средства переходили на следующий год.

Сколько денег будет потрачено на самом деле, можно будет узнать уже скоро. Поправки в федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда России планируется внести в весеннюю сессию парламента.