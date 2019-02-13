«Лыжная дипломатия»: чего хочет Лукашенко от Путина

Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду в Сочи провели первый из трех запланированных раундов переговоров. С перерывом на катание в горах.

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Повестку переговоров, хотя она и была известна по основным пунктам, российский президент уточнил по ходу встречи, прямо перед телекамерами. Это торговля, в том числе сельхозпродукцией. Затем финансовые взаимоотношения, международная тематика и, конечно, интеграция на постсоветском пространстве с привязкой к теме последствий для Белоруссии российского налогового маневра.

Для начала Путин оценил, как развиваются экономические связи двух стран. Вполне успешно, как следовало из выступления президента. Россия при этом остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии, напомнил он.

«49 с лишним процентов приходится на долю России в товарообороте республики», — отметил президент РФ.

Между Россией и Белоруссией хорошо развиваются и отношения «чисто торгового характера», включая и сельхозпроизводство: из общего объема поставок Белоруссии в Россию это более 34%, добавил Путин.

Фоторепортаж: Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи __is_photorep_included12181723: 1

Путин – хвалит, Медведев – критикует

Правда, в отличие от Путина у российского премьера Дмитрия Медведева несколько иное мнение о белорусской торговле. Он считает, что белорусы нередко демпингуют в ущерб российским товарам.

Глава правительства 5 февраля посетил Щербинский лифтостроительный завод, главным конкурентом которого является Могилевский завод лифтового машиностроения и сказал: «Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться».

Но Путин в этот раз похвалил белорусского коллегу за то, что Минск дисциплинированно исполняет свои финансовые обязательства перед Москвой, что позволяет двум странам работать «по крупным проектам».

Например, это строительство атомной электростанции. Напомним, первый энергоблок Белорусской АЭС, в соответствии с графиком, запустят в конце 2019 года, а вся станция будет введена в эксплуатацию в 2020-м.

Ранее президент Владимир Путин пошутил, что Россия строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб. Но ввод в эксплуатацию АЭС, безусловно, улучшит ситуацию с электроснабжением и создаст и дополнительные экспортные возможности для Белоруссии, отметил тогда Путин.

Разумеется, Путин затронул на встрече с Лукашенко самую болезненную для белорусов тему — энергоресурсов.

Россия в 2018-м увеличила поставки газа в Белоруссию до 20,33 млрд кубометров газа против 19 млрд кубометров в 2017 году. Таким образом, годовой рост объема поставок газа составил 7%.

Сферу энергетики Путин назвал одной из важнейших во взаимоотношениях. И дал понять, что ситуация с поставками под контролем. «Знаю, что наши коллеги, с нашей стороны – вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак, со своим белорусским коллегой встречаются регулярно, последняя встреча была в конце прошлого года. Идет согласование позиций, которые требуют этого согласования», — сказал Путин. Но конкретные предложения не прозвучали.

А доверие потеряно

Между тем основная цель визита Лукашенко в Россию — добиться у Владимира Путина компенсации, чтобы покрыть выпадающие в результате налогового маневра в нефтянке доходы бюджета.

Налоговый маневр, который Россия начала в 2019 году, привел к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ составят за год порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.

Как неоднократно заявлял Лукашенко, налоговый маневр в российской нефтянке представляет «угрозу для независимости». Он также пообещал «не допустить» присоединения Белоруссии к России.

По его словам, Минску была обещана компенсация за более глубокую интеграцию. Например в формате единого Союзного государства России и Белоруссии.

«Некоторые напрямую говорят: ну, мы пока не готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав России, и точка. Можно просто сказать: получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — отмечал Лукашенко.

В Москве в свою очередь говорили, что договоренностей между двумя странами о компенсации не было. Это дело доброй воли, и Москва проявлять ее не хотела. Как заявлял, в частности, министр финансов Антон Силуанов, «налоговый маневр — внутренние дело» России.

При этом у Москвы также накопились претензии к Минску. «Мы говорим (Минску — «Газета.Ru»), что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют», — отмечал Силуанов.

Путин несколько раз во время переговоров с Лукашенко, по крайней мере, в публичной части, подчеркивал неформальный характер сочинской встречи. И Лукашенко с удовольствием подхватил такой неформальный тон. «Вы правильно сказали, что можно час-другой найти для того, чтобы передохнуть. Я этим воспользовался с утра», — поблагодарил Лукашенко. Как потом выяснилось он был в горах.

При этом стало известно, что лидеры сделали паузу в переговорах и вместе покатались на горных лыжах. Журналисты сразу подобрали к этому соответствующий термин: «лыжная дипломатия». Или «снежная дипломатия».

Лукашенко заверил Путина и в том, что и двухсторонних отношениях и в международных делах Белоруссия всегда подставит плечо. «Вы должны знать, что международные отношения – и в контексте этих международных отношений отношения Белоруссии и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Да и не надо Вас в этом убеждать, по крайней мере мы с Вами это хорошо знаем», — заявил белорусский президент.

Главное, что запомнится из первого дня переговоров: Белоруссия никогда не будет поставлять в Россию плохую водку и плохую закуску. В этом Лукашенко лично заверил Путина. Слабая компенсация за многомиллардные долги перед российскими налогоплательщиками.

В итоге Лукашенко шесть раз поблагодарил Путина за возможность обсудить накопившиеся проблемы и снять «шероховатости» во взаимоотношениях. По итогам первого дня переговоров можно сказать, что стороны пока просто разминаются, обмениваясь любезностями. Итогов «лыжной дипломатии», судя по всему, стоит ожидать не раньше пятницы.