Пенсия по старым правилам: кому положена прибавка

Граждане, попавшие под повышение возраста пенсий, смогут получать ее негосударственную часть по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины.

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Соответствующее письмо Минтруда направило в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). В документе речь идет о возможности получения негосударственной части пенсий по прежним правилам, сообщают в понедельник «Известия».

При этом это касается только тех договоров, которые были заключены до 31 декабря прошлого года.

Прибавка в 3,3 тыс. рублей

По данным издания, для назначения личной пенсии частным фондам нужно убедиться, что россиянин не получает выплаты в Пенсионном фонде страны. Начало личных и государственных пенсионных выплат в этом случае может не совпадать.

«В Минтруде подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не должно касаться ранее заключенных с НПФ договоров», — говорится в публикации.

Разъяснить ситуацию с клиентами в рамках негосударственного пенсионного обеспечения ведомство просили члены НАПФ. Частные фонды для назначения личной пенсии должны подтверждать наличие у гражданина оснований для этого в ПФР. Теперь возраст начала выплат личных и государственных средств может не совпасть.

В Минтруде заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения.

То есть, для договоров, заключенным и после 1 января 2019 года. Минтруда запросило позицию Минфина, Минэкономразвития и Банка России, чтобы оценить социально-экономические последствия такого шага. В ЦБ отметили, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет постепенно расти.

Сейчас в России негосударственную пенсию формируют 4,6 млн человек, общий объем их средств на конец 2018 года оценивался в 800 млрд рублей,

Из этих 4,6 млн граждан 40% имеют индивидуальные договоры и копят на пенсию сами, без софинансирования третьей стороны, например, работодателя. Остальные — участники корпоративных пенсионных программ.

По данным ЦБ на конец III квартала 2018 года, негосударственную пенсию получали 1,5 млн граждан.

Размер негосударственной прибавки к пенсии составила в среднем 3,3 тыс. рублей в месяц.

Заморозка сэкономила 2 трлн рублей

В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей. С 1 января 2019 года среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составило 1 тыс. рублей. То есть индексация пенсий в этом году составит 7%. В 2020 году она запланирована на уровне 6,6% и 6,3% в 2021 году.

Кстати, Пенсионный фонд России имеет деньги на индексацию не только благодаря доходам, но и за счет заморозки пенсионных накоплений части работников. Напомним, пенсионное обеспечение россиян строится на страховом взносе (22% зарплаты), который делится на две части: 16% — страховая, она поступает в ПФР. И 6% от зарплаты — это накопительная часть, которая может перечисляться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) для инвестирования в ценные бумаги с целью получения дополнительного дохода.

Напомни, что в 2014 году власти решили временно заморозить пенсионные накопления на год. С тех пор отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Потом заморозку продлили еще на год. В прошлом году заморозку пенсионных накоплений снова продлили. Уже до 2020 года.

Как заявлял тогда министр труда и соцзащиты Максим Топилин, заморозка помогла сэкономить около 2 трлн рублей. 5 декабря 2018 года Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии на три года вперед. Закон коснется тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. До принятия закона о заморозке граждане могли распорядиться отчислениями самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

После заморозки пенсионных накоплений граждане начали жаловаться, что государство лишило их права распоряжаться собственной пенсией. В ответ власти предложили концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). При этом страховая часть пенсии остается без изменений, а накопительную гражданин (а не работодатель) будет накапливать сам и сам будет ею распоряжаться. Речь идет о тех гражданах, которые вопреки всему, поверят государству и начнут копить на старость под присмотром властей.

Россияне не рассчитывают жить на одну только пенсию при достижении нетрудоспособного возраста. По данным опроса, проведенного рекрутинговым агентством SuperJob, треть россиян намерены работать на пенсии, 19% респондентов рассчитывают на личные сбережения, 3% надеются на помощь детей, и примерно столько же — на инвестиции в негосударственные пенсионные фонды (НПФы). Среди других вариантов дохода опрошенные предлагали получение средств от сдачи в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы.

Лишь 16% согласны жить только на государственную пенсию.

При этом средний размер пенсии, на который бы согласились россияне, составляет 37,3 тысячи рублей в месяц. Примечательно, что в 2016 году в ходе аналогичного опроса этот показатель составил 35,2 тысячи рублей. При этом у мужчин запросы на три тысячи рублей больше, чем у женщин: представители сильного пола хотели бы получать на пенсии 38,9 тыс. руб., их вторые половины — 35,8 тыс. рублей.