Давосский форум: когда закончится этот кошмар? LIVE

На тему деглобализации за завтраком выступил Ксавье Бетель, премьер-министр Люксембурга. Он скромно заявил, что «у нас в стране люди не знают, что такое глобализация». Люксембург — страна-замок. И она только недавно открылась миру. Но премьер дал понять, что при всей открытости экономики нельзя забыватть, что в приоритете должны быть интересы страны.