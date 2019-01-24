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Давосский форум: когда закончится этот кошмар? LIVE

На форуме в Давосе обсуждают, что делать с проблемами экономики

На форуме в Давосе в среду его участники решали, возможна ли рецессия в глобальной экономике или дело ограничится замедлением роста? В четверг центральной темой дискуссий может стать деглобализация. Станет ли это новым трендом? «Газета.Ru» следит за работой давосских мудрецов в режиме онлайн.
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10:43

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев ответил на вопрос: обратима ли глобализация или нет? «Не знаю. Но деглобализация - это путь в никуда!» — сказал Гуриев.

10:35

На тему деглобализации за завтраком выступил Ксавье Бетель, премьер-министр Люксембурга. Он скромно заявил, что «у нас в стране люди не знают, что такое глобализация». Люксембург — страна-замок. И она только недавно открылась миру. Но премьер дал понять, что при всей открытости экономики нельзя забыватть, что в приоритете должны быть интересы страны.

10:30

Обсуждается четвертая промышленная революция. Считается, что она изменила правила игры для бизнеса и политиков. И что делать с наметившейся с деглобализацией? Это временная проблема или новая нормальность?

10:25

В эти минуты в Давосе идет деловой завтрак, организованный Сбербанком. Модерирует — Герман Греф, глава банка.

10:24

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» проанализировали бронирование авиабилетов на период проведения ВЭФ в Давосе и выяснили, как изменился интерес к мероприятию у представителей российского бизнеса. Исследование показало, что несмотря на выросший в прошлом году почти вдвое интерес к мероприятию, в 2019 году число представителей бизнеса, отправившихся на Давосский форум из России, снизилось на 30%.

10:15

На вершине расходов - 100 компаний и банков «стратегического партнерства», в том числе Barclays, Deloitte, KPMG и Unilever, которые платят колоссальные 600 000 франков (529 000 евро) за годовое членство. Это дает им право доступа ко всем сессиям в пределах пятит человек.

10:09

Участие в форуме дорого обходится его участникам. И зависит от уровня членства компании. Согласно официальному веб-сайту ВЭФ , ежегодное членство, а оно обязательно, если вы хотите купить билет в Давос, превышает 60 000 франков (53 000 евро).

10:00

В четверг в швейцарском Давосе - третий день работы Всемирного экономического форума. Напомним, главная тема форума-2019: «Глобализация 4.0 формирования глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». Сформулировано вполне академично, но на самом деле речь пойдет о том кошмаре, который царит на рынках многих стран.