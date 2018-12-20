«Цифры не бьются»: Путин оценил масштаб обмана дольщиков

Проблема обманутых дольщиков в России никогда не закончится, если не навести порядка и не перейти к цивилизованным способам жилищного строительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции. По его словам, необходимо обязательно прекратить действующую практику привлечения денег граждан с последующим безответственным поведением, связанным с их расходованием.

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«Мы держим достаточно низкий профиль жилья, но за счет чего? За счет того, что кто-то получает это жилье по относительно низким ценам, но в том числе это происходит по тем причинам, что деньги изымаются у людей, и они вообще ничего не получают: ни денег, ни жилья. Вот в чем корень проблемы и корень зла.

Поэтому нам надо, безусловно, переходить на цивилизованные способы финансирования этой отрасли, даже если это приведет к некоторому снижению в строительном секторе или даже если приведет к определенному повышению (цены квадратного метра — «Газета.Ru»). Но без этого никогда не навести порядок. Нужно переходить к банковскому финансированию, кредитованию строительной отрасли нормальным цивилизованным способом, иначе это не закончится никогда», — сказал президент.

Он напомнил, что поручено достичь объема строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год.

Путин также отметил, что нужно помочь тем людям, которые вложили свои деньги в строительство домов, но не получили квартир, став «обманутыми дольщиками». «Не нужно закрывать глаза на масштаб этой проблемы, даже цифры, которые сейчас показываются,

цифры обманутых дольщиков – они не «бьются» с реалиями», – заявил президент.

В реальности проблема острее, чем показывается в документах, добавил Путин.

По итогам III квартала 2018 года в дорожные карты субъектов РФ включены 1 352 проблемных дома, в которых заключено 96 845 договоров долевого участия в строительстве. Проблемные дома отсутствуют в 17 регионах, рассказали «Газете.Ru» в Минстрое.

По данным дом.рф по состоянию на 1 октября 2018 г., дополнительно выявлено 654 «потенциально проблемных» дома. В сумме с домами, включенными в дорожные карты регионов,

на территории Российской Федерации возводится 2 006 домов, которые уже являются проблемными либо в ближайшем времени окажутся в соответствующем реестре.

Ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что к в настоящее время удалось решить проблемы 400 домов. Он оценил количество обманутых дольщиков в стране в 200 тысяч человек. По его словам, в Минстрое эту цифру подтверждают, хотя до этого ведомство на основе предоставленных регионами дорожных карт оценивало общее количество обманутых дольщиков в 37 тысяч человек по всей России

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина долевое строительство в России существует уже 15 лет, и остановить сразу все, что было, невозможно. Сегодня цикл строительства составляет 2,5-3 года, количество квадратных метров, одномоментно находящихся в стройке, — порядка 136 млн, а

уровень дефолтности находится в районе 7-10%.

В случае принятия конкретных решений по достройке объектов накопленные и выявленные проблемы будут решены в течение трех-четырех лет. При этом цикл стройки с привлечением средств граждан закончится через четыре-пять лет. Ответственность за отсутствие новых дефолтов на стройке, а значит, новых обманутых дольщиков, он переложил на региональные власти.

В числе самых громких скандалов, в которых пострадали тысячи человек, крах таких компаний, как «Су-155» и «Урбан Групп». «Все обязательства перед гражданами будут выполнены», — заверил генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Александр Плутник. Он отметил, что для восстановления прав дольщиков будут использованы компетенции компании «РК-Строй» (входит в дом.рф), который занимался достройкой проблемных объектов ГК «Су-155».

Напомним, что впервые об уходе от долевого строительства президент заговорил летом 2017 года. В том же году было принято решение о запуске работы Фонда защиты прав дольщиков. Застройщик уплачивает взнос в Фонд 1,2% от стоимости каждого заключенного договора долевого участия.

С 1 июля 2018 года в силу вступил еще ряд поправок. Ключевое новшество – переход на называемые, эскроу-счета. Этот механизм работает с 1 июля текущего года, а станет обязательным для всех застройщиков летом 2019 года. На такие счета можно привлекать средства дольщиков, но распоряжаться ими девелопер на сможет.

«Эти деньги блокируются, и под них застройщик открывает кредитную линию в банке, финансирует застройку объекта. И лишь после того, как ключи будут вручены застройщикам, с данного счета, где собраны деньги дольщиков, будет погашена кредитная линия, и, соответственно, застройщик получит прибыль», — пояснил ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Сегодня на рынке есть застройщики, которые и сейчас используют кредиты для реализации своих проектов, комментируют участники рынка, но средства дольщиков для них намного дешевле.

Напомним, что в минувшую среду, 19 декабря, депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили очередные поправки в законодательство о долевом строительстве. Согласно документу, застройщик сможет самостоятельно устанавливать размер платежей, подлежащих уплате, но пропорционально планируемой стоимости каждого объекта. Это позволит лучше распределить затраты при освоении территории, что снизит риски возможного недостроя, уверяют авторы документа. Кроме того, предлагается изменить вид ответственности застройщика с солидарной на субсидиарную, а также не останавливать продажи договоров долевого участия (ДДУ) из-за отзыва лицензии у крупнейшей компании-страховщика ответственности застройщика.

На рынке жилья считают, что себестоимость проектов после принятых изменений может увеличиться на 5-15%, а значит, цены на квартиры вырастут.

«Сам факт перехода на эскроу-счета увеличивает себестоимость строительства минимум на 8-10% годовых. Если учесть, что срок реализации проекта варьируется в среднем от 2 до 3 лет, то возведение дома теперь будет обходиться застройщику примерно на 15-20% дороже. Если же добавить сюда дополнительные издержки (повышение НДС, административные расходы), то

цены на жилье вырастут на 15-20%»,

— сказал «Газете.Ru» директор по Развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет.

Ранее председатель комиссии РСПП по жилищной политике и строительству Леонид Казинец в разговоре с журналистами заявил, что в ходе изменений с рынка уйдет дешевый сегмент из-за невозможности продавать жилье «на котловане». «Дольщиков больше не будет совсем. С конца 2019 года – никак», — сказал он.