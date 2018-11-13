Сосиски по-русски: без кошатины, но с антибиотиками

В российских молочных сосисках нет собачьего мяса и туалетной бумаги, зато нередко производители добавляют в такую продукцию мясо птицы и антибиотики. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по итогам проверки 40 брендов.

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В ходе исследования сосиски разных производителей изучали на наличие антибиотиков, сои, крахмала и вредных бактерий. Всего продукты были протестированы по 70 основным показателям. При этом больше трети сосисок нарушения все же имеют. Так, в ходе проверки было выявлено, что

некоторые бренды добавляют в свою продукцию мясо птицы, что является несоответствием ГОСТу. Две торговые марки нарушают микробиологические показатели, что может быть следствием нарушения температуры хранения, в четырех брендах эксперты заметили превышение по количеству антибиотиков в продукте.

Эксперты не обнаружили в сосисках консерванты, хотя их наличие не нормируется действующим законодательством. При этом в 7 из 40 образцов они нашли крахмал, который используется для «склеивания» фарша, а в 8 — каррагинан, влагоудерживающую добавку, которая не допускается государственным стандартом

Из хороших новостей: выяснилось, что сосиски действительно изготавливают из мяса.

Специалисты Роскачества не нашли в них лишних ингредиентов, таких как бумага, а также примеси посторонних ДНК.

Однако в трех случаях было зафиксировано наличие сои в мясном продукте — и лишь в одном из этих случаев производитель на упаковке предупредил покупателя о наличии в составе соевого белка.

В то же время выявлено, что нередко наряду со свининой и говядиной производители используют мясо птицы, в то время как в классической рецептуре «молочных» сосисок курицы быть не должно. В Роскачестве отмечают, что это считается нарушением лишь при отсутствии соответствующей информации на упаковке. То же самое с соевым белком.

Эксперты напомнили, что при выборе сосисок стоит обращать внимание на их состав. В него должны входить свинина, говядина, вода, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) и далее — добавки.

Кроме того, как и во всех вареных колбасных изделиях, выпускаемых по ГОСТу, в составе сосисок «Молочные» должны быть в обязательном порядке фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250 и антиокислитель (аскорбиновая кислота или аскорбат натрия) Е300 или Е301. Также стоит убедиться перед покупкой, что сосиски изготовлены по ГОСТу, а не по ТУ.

Между тем сохранение высокого качества продукции может вскоре привести к серьезному росту цен на сосиски и колбасные изделия в РФ. Производители предупреждали об этом еще летом. Дело в том, что летом 2018 года в стране был зафиксирован рекордно высоких рост цен на мясо. Как отмечали владельцы крупного мясоперерабатывающего производства, свинина подрожала более чем на 50%, говядина – на 15%, индюшатина — на 45%, а курятина – на 27%.

По данным Росстата, мясо в России с начала года, действительно, подорожало, но не так значительно, как говорят производители. Так, например, свинина в начале года стоила в среднем 321 руб. за 1 кг, а к началу ноября — 327,29 руб., свинина подорожала за год на 16 руб. за 1 кг ( с 255,88 руб. до 271,77 руб.), баранина прибавила в цене почти 25 руб. за 1 кг, курятина — чуть больше 20 руб. (с 125,12 руб. до 145,45 руб.).

При этом сосиски за 10 месяцев подорожали примерно на 4,3%.

(с 338,09 руб. за 1 кг в начале года до 353,39 руб. за 1 кг к началу ноября).

Среди причин роста цен на мясо в РФ производители выделяют подорожание кормов для птицы и скота из-за длительной засухи, эпидемию африканской чумы свиней, эмбарго на ввоз мяса из Бразилии, подорожание бензина и рост инфляции.

В августе Национальный союз мясопереработчиков (НСМ), обратился к вице-премьеру России Алексею Гордееву с просьбой отрегулировать ценообразование мясного сырья и рекомендовать торговым сетям перейти на более высокие цены на продукцию мясопереработки, в том числе на колбасы и полуфабрикаты. Вице-премьер поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации.

Минсельхоз в свою очередь отметил, что не наблюдает в 2018 году существенного роста цен на мясо в России.

В ведомстве также отметили, что в последние два года цены на мясную продукцию стабильно снижались в связи с достаточным объемом предложения на рынке, в основном продукции отечественного производства. При этом в весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе.

В Минсельхозе напомнили также, что на внутренние цены на агропродовольственном рынке влияют импортные поставки сельскохозяйственной продукции, в том числе мясной. «При росте курса валют цена в рублевом эквиваленте увеличивается, что также сказывается на ценовой политике российских производителей», — отметили в министерстве.