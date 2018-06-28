«Евросоюз руководствуется двойными стандартами»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не может выступать против газопровода «Северный поток — 2», поскольку «не является частью проекта». По мнению политика, Европейский Союз применяет к СП-2 «неприемлемые двойные стандарты».

Он добавил, что не может найти никаких оправданий или весомых причин, которые Еврокомиссия могла бы привести в качестве аргументов против СП-2. При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что проект трубопровода «Южный поток» был фактически «убит» Еврокомиссией.

Накануне глава Министерства энергетики России Александр Новак отметил, что строительство СП-2 обсуждалось им с главой американского минэнерго Риком Перри. По словам Новака, Российская Федерация и Соединенные Штаты собираются и в дальнейшем «контактировать по данному вопросу».

Реклама

Подробности разговора с Перри Новак уточнять не стал.

В тот же день премьер Дании Ларс Расмуссен заявил на совместной конференции с украинским премьером Владимиром Гройсманом, что Копенгаген может официально принять закон, позволяющий запретить строительство российского трубопровода через датские воды на Балтике.

По словам Расмуссена, принятие этого закона может позволить либо оттянуть строительство СП-2, либо же и вовсе запретить реализацию проекта газопровода.

Кроме того, датский премьер выступил с инициативой начать обсуждение дальнейших перспектив СП-2 на уровне всего Евросоюза. В этом случае, сказал в свою очередь Владимир Гройсман, Брюссель сможет проанализировать все риски, которые якобы несет с собой СП-2, и внимательнее посмотреть на Украину как на крупного топливного транзитера.

После этого Ларс Расмуссен подчеркнул, что возведение СП-2 представляет собой «общеевропейскую геополитическую импликацию», и поэтому Дания не в состоянии решить этот вопрос на национальном уровне.

Ранее два источника в дипломатической сфере заявили «Известиям», что Дания находится под давлением США из-за ситуации вокруг «Северного потока — 2». Вкупе с этим датский парламент провел законопроект, позволяющий накладывать вето на строительство подводных трубопроводов через территориальные воды Дании.

При этом последним оставшимся из пяти государств, не выдававших ранее разрешение на строительство СП-2, остается именно Дания.

По словам одного из источников, Копенгаген боится расстроить Вашингтон, а американцы хотят выдавить российский газ с европейского рынка, чтобы заместить его своим сжиженным природным газом.

Одновременно с этим Дания не хочет портить отношения с Германией – Берлин как раз поддерживает строительство СП-2 как проекта сугубо коммерческого.

Глава компании Nord Stream 2 AG Пол Конкоран ранее подчеркнул, что строительство морских ниток трубопровода начнется уже летом 2018 года. Все силы и ресурсы уже отмобилизованы, и работы начнутся после получения разрешения от Дании. Почти 100% труб и других стройматериалов уже готовы к сборке и укладке, добавил Конкоран.

В конце июня заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россию беспокоит отношение в Евросоюзе вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Нас, конечно, продолжает беспокоить нездоровая ситуация в ЕС вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2», который нацелен на диверсификацию маршрутов доставки газа на европейский рынок», — подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

Он добавил, что проекту трансбалтийского газопровода «пытаются вставлять палки в колеса».

Президент России Владимир Путин ранее заверил, что СП--2 открыт для участия других европейских государств.

«Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют. Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться», — подчеркнул российский лидер.

Он также сообщил, что позиция США по проекту СП--2 вызвана желанием продвинуть американский СПГ на европейский рынок. При этом Путин добавил, что американский газ будет дороже на 25-30%, чем российское топливо, поставляемое через трубопроводы.