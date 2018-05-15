Новый удар по рублю: экспортеры подорвут стабильность

Правительство согласовало снижение штрафов для российских компаний-экспортеров, задерживающих сроки поступления валютной выручки на свой баланс.

Реклама

Как объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев, сейчас компании могут подпасть под штрафные санкции за самые незначительные нарушения сроков поступления валютной выручки по внешнеторговым контрактам. Часто это происходит не по их вине: сроки может сорвать зарубежный контрагент, повлиять на которого компании не всегда могут.

«Теперь устанавливается льготный период, в течение которого административная ответственность наступать не будет», - отметил он. По словам Медведева, это 30 календарных дней после срока, который установлен внешнеторговым контрактом.

«Существенно снижаются и сами штрафы - раньше экспортеры, импортеры могли получить штраф в размере всей суммы незачисленных денежных средств, теперь этот штраф варьируется от 5 до 30% в законопроекте»,

— сказал Медведев.

Данный законопроект разрабатывался Минфином. Предполагается, что смягчение государственных требований поддержит экспорт российской продукции.

Ранее, 12 июля, Госдума изменила законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, отменив обязательную продажу валютной выручки для экспортеров, попавших под западные санкции.

По мнению законодателей, эта мера должна улучшить финансирование капиталовложений компаний для покупки оборудования, зарубежных активов и погашения валютной задолженности.

Обязанность репатриировать валютную выручку была наложена на крупнейших государственных экспортеров в декабре 2014 года после того, как курс доллара превышал 80 рублей. Это должно было поддержать рынок в период обвального падения рубля.

Однако в апреле 2018 года Минфин США ввел новые санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. После этого в правительство с просьбой о помощи обратились три крупных игрока – En+ («Русал», ГАЗ) Олега Дерипаски, «Ренова» Виктора Вексельберга и «Силовые машины» Алексея Мордашова (ему также принадлежит «Северсталь»), которые пострадали из-за введения американских санкций.

«Фактически их счета оказались замороженными, они физически не могут вывести деньги, но все равно вынуждены платить штрафы за то, что несвоевременно переводят средства», - комментировал ситуацию Артем Деев, ведущий аналитик компании Amarkets.

По его словам, прежде чем вводить валютный контроль за трансграничным движением капитала, нужно было детально прописать все возможные исключения, предполагающие наступление условий, при которых компании могут быть освобождены от возврата выручки. Однако никаких исключений прописано не было.

При этом штрафы, которые до последнего времени действовали за нерепатриацию валютной выручки, эксперты называли просто «драконовскими». В частности, штраф составляет 1/150 ставки ЦБ (7,25%) от неполученной суммы за день просрочки, те есть около 0,05%. В случае, если деньги вообще не поступают, штраф может составить 75-100% суммы.

«Нужно заканчивать с этой историей, с обязательной репатриацией валютной выручки, сократить или вообще отменить наказание за нерепатриацию. Штрафы будут отменены, а само требование по репатриации значительно либерализовано»,

— обещал в мае замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Необходимость смягчения валютного контроля назрела уже давно, однако изменения были приняты только после того, как в апреле минфин США ввел новые санкции, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Снижение штрафов для российских экспортеров от 5 до 30% вместо угнетающих бизнес 100% должен успокоить средних российских экспортеров, чей объем сделок не выше $50 тыс. в месяц, поскольку крупные компании меньше рискуют допустить просрочку, так как работают с более надежными и проверенными иностранными партнерами, чем средние», - говорит эксперт.

Однако, если на экспортеров эта мера повлияет положительно, то для российской валюты смягчение валютного контроля не самая лучшая новость.

Смягчения валютного контроля в отношении российских компаний-экспортеров, попавших в санкционные списки, приведет к ускорению оттока капитала, а рубль может ослабеть минимум до 65 руб. за доллар в течение ближайшего года, говорится в прогнозе аналитиков Раффайзенбанка.

Учитывая, что российский рынок будет испытывать недостаток валютных поступлений, что в конечном счете это может привести к ослаблению национальной валюты: рубль может ослабнуть до 65 рублей за доллар, даже если стоимость нефти на международных площадках сохранится на уровне $75 за баррель, согласен Алексей Антонов.

Между тем, как отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, непонятно, что будет дальше с ценами на нефть. Цена на нефть падает уже три недели подряд в связи с вновь актуальными рисками перепроизводства и накопления избыточных запасов, говорит Деев.

Усугубляют картину не только рост нефтедобычи в странах ОПЕК+ и США, но и довольно очевидные признаки замедления глобального экономического восстановления. По мнению главы МВФ Кристин Лагард, «из-за введения Соединенными Штатами и другими странами таможенных пошлин мировой ВВП может упасть на 0,5% или примерно на $430 млрд в 2020 году.

«Замедление мировой экономики скажется на более скромном спросе на углеводороды и приедет к снижению цен», — поясняет Деев.

Если к концу года баррель нефти опустится до $60,то курс доллара будет стремиться к 70 рублей за американскую валюту, считает эксперт.

На открытии торгов 23 июля на Московской бирже рубль растет. В частности, курс доллара снизился на 12 коп. и составил 63,39 руб. Курс евро упал на 18 коп., до 74,27 руб.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,18%, до $72,94 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 45,19 коп., до 73,93 руб., курс доллара поднялся на 21,42 коп., до 63,48 руб.