В темпе США: Банк России снизил ставку

Совет директоров Банка России 23 марта принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,25% годовых. Свое решение регулятор объясняет сохранением инфляции на устойчиво низком уровне и постепенным снижением инфляционных ожиданий.

«Принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий, что поддержит рост внутреннего спроса и создаст условия для приближения годовой инфляции к 4%»,

— подчеркивается в пресс-релизе регулятора.

Реклама

Это уже второе снижение ставки ЦБ с начала года: на заседании 9 февраля Совет директоров регулятора также утвердил снижение на 25 базисных пунктов. В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. Однако регулятор дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

При этом Банк России обещает, что «продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году».

Основание для более быстрого перехода к нейтральной денежно-кредитной политике для ЦБ дает сохранение инфляции ниже 4% более длительное время, чем оценивалось ранее. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

Как отмечает в пресс-релизе ЦБ, инвестиции в сельское хозяйство и его соответствующее расширение окажут сдерживающее влияние на рост продовольственных цен, а применение бюджетного правила уменьшит чувствительность валютного курса и инфляции к изменениям цен на нефть.

Регулятор также отмечает, что основной вклад в смягчение денежно-кредитных условий внесла динамика процентных ставок: реальные процентные ставки сохраняются в положительной области, что способствует привлекательности сбережений.

«Неценовые условия кредитования юридических лиц в основном остаются сдерживающими, банки по-прежнему консервативно подходят к отбору заемщиков и увеличению объемов кредитования. Рост ипотечного и потребительского кредитования пока не создает рисков превышения инфляцией 4%», — отмечает ЦБ.

Рынок ждал смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка.

По данным Росстата, среднегодовая инфляция остается на уровне 2,2%. Инфляционные ожидания населения также снижаются. Цены на нефть с начала года держатся выше $60 за баррель Brent, обеспечивая положительное сальдо платежного баланса ($20,8 млрд в январе-феврале 2018 года против $14,5 млрд за аналогичный период прошлого года).

Некоторые аналитики и участники рынка полагают, что ЦБ медлит с более решительным снижением ключевой ставки и регулятору нужно увеличить шаг.

16 марта глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что движение ЦБ в этом вопросе связано в тем, что «рост экономики примерно совпадает с прогнозным».

«То, что сейчас происходит, вполне соответствует прогнозам, оценкам потенциала экономики. Рост достаточно сбалансированный. Слишком быстрые изменения здесь могут принести больший вред за счет большей непредсказуемости», — сказал он.

У банков скопился огромный объем (около 3 трлн. руб.) свободной ликвидности, которую они размещают на счетах в ЦБ по ставке, близкой к базовой. «Более сильное снижение базовой ставки может сделать эти размещения непривлекательными для банков и спровоцирует выплескивание этой ликвидности на рынок, что приведет к росту инфляции», — отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Александр Данилов.

Значимые сдерживающие факторы — это ожидаемый рост годовой инфляции в марте-апреле и неопределенности с перспективами на урожай-2018,

отмечает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов. Еще одной причиной, обусловившей осторожное решение ЦБ, может быть ужесточение монетарной политики ФРС. В текущих условиях регулятор сделал выбор в пользу более плавного понижения ключевой ставки, говорит эксперт. 21 марта ФРС США приняла решение повысить базовую ставку также на 25 базисных пункта — до 1,5-1,75% годовых.

Причина сдержанности в смягчении денежно-кредитных условий на наших просторах в том, что благодаря удобрениям и благоприятным условиям для развития бизнеса становится устойчивее динамика урожая и курс валюты с инфляцией как будто освобождаются от воздействия высоких цен на нефть, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. Может вызывать опасение спрос на ОФЗ в рублях — обычный предвестник волатильности валюты в странах с развивающейся экономикой и с дезинфляцией от укрепления таргетируемой валюты.

Оценку регулятора по равновесной ключевой ставке глава Центробанка Эльвира Набиуллина впервые назвала в 2016 году. По ее словам, при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка может быть выше нее на 2,5-3 п.п., то есть 6,5-7%.

Взгляд Банка России на перспективы роста российской экономики в целом не изменился.

Темпы роста ВВП, по версии ЦБ, составят 1,5–2% в 2018-2020 годах, инфляция — 3,5-4%.

В феврале глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что в течение 2018 года ключевая ставка ЦБ РФ вполне может быть снижена минимум на 1 процентный пункт, а в 2019 году ставка и вовсе может опуститься до 5% годовых и ниже, если «Центробанк и дальше будет контролировать инфляцию».

В краткосрочной перспективе реакция на действия ЦБ со ставкой может по-разному влиять на курс рубля, отмечает директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов. Так, в 2015-м ЦБ снижал ставку, но рубль благополучно падал до исторических минимумов, а в 2016-2017 гг. — наоборот. В долгосрочной же перспективе курс рубля зависит от динамики нефтяных цен, добавляет эксперт.

До объявления по ставке по состоянию на 13:09 мск по отношению к доллару нацвалюта укреплялась на шесть копеек — до 57,18 рубля, евро при этом подрос на четыре копейки до 70,49 рубля. По состоянию на 14:30 мск рубль укрепился по отношению к доллару на 0,23% (до 57,15 руб. за 1 доллар), по отношению к евро снизился на 0,1% (до 70,5 руб. за 1 евро).

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 12,03 коп. — до 70,43 руб., курс доллара увеличился на 26,81 коп., до 57,10 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 20,16 коп., составив 63,10 руб.

Курс рубля будут поддерживать сохраняющийся приток в ОФЗ и высокая нефть наряду с покупками Минфином РФ валюты, отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. Пока есть консенсус, что дальнейшее снижение ставки может быть в районе 6,5 % до конца текущего года и 6% в течение следующего года, говорит он.