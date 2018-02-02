Да ну их, эти санкции: Америка оценила свои риски

На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Отличной пятницы!
Похоже, Россия все же получила передышку. Минфин США посчитал, что санкции против российского госдолга повредят и Москве, и Вашингтону. Более того, если запрет на покупку российских ОФЗ не поддержат в Европе, то это подорвет единство в вопросе антироссийских санкций. А значит, вероятность введения санкций против ОФЗ резко снизилась после доклада американского Минфина.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит риск введения санкций на российский госдолг, но в любом сценарии это вызовет лишь краткосрочную волатильность на рынке. «Даже если и будет первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие, и мы здесь не видим больших каких-то рисков ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор», — говорила она.
Еще когда 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях и было дано полгода на проведение исследования о возможных последствиях распространения этих ограничений на госдолг РФ, мало, кто ожидал, что США будут действовать во вред себе. Большинство аналитиков рассматривали возможное распространение санкций США на ОФЗ «как один из ключевых рисков этого года». «Нынешнее заключение Минфина США значительно эти риски снижает», - считает Цепляева.
«Если бы решение о санкциях было принято, мы бы, безусловно, определенный негативный эффект почувствовали», - добавила Цепляева.
Рынок российских ценных бумаг сейчас остается привлекательным для иностранных инвесторов: мало кто может предложить ценные бумаги с таким привлекательным уровнем доходности и хорошего качества, отмечает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева.
Выдохнули. «Вероятность введения санкций против ОФЗ резко снизилась после доклада Минфина США. Можно ждать притока средств в рублевые активы после снятия неопределённости», - считает Сергей Суверов, начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения».
«Размер нашего госдолга, который уже имеется и заложен в трехлетней бюджетной программе, не критичен для российской экономики. Нанести ущерб российской экономики эти запреты не могут, однако ударило бы по инвестором. А значит, вводить ограничения нет смысла» — заявил «Газете.Ru» бывший глава Центробанка, член наблюдательного совета группы ВТБ Сергей Дубинин.
Сколько сэкономил регулятор. «Однако не исключено, что на стабильность на валютном рынке ЦБ пришлось бы потратить несколько млрд долларов - думаю, что около 10 млрд долларов и выше», - полагает Валерий Миронов. По его мнению, возможное ограничение на покупку российского госдолга ударилось бы по конкретным инвесторам, но вряд ли бы привело к проблемам на мировых рынках. «Все-таки объем ОФЗ не такой высокий», - подчеркнул замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ.
«Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ около 30%, поэтому их выход не мог бы не сказаться на России», - рассуждает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его мнению, частично компенсировать это могла бы объявленная амнистия капитала в Россию. «В ближайшей перспективе рубль, наверное, сильно не упал бы, даже несмотря на возможное введение этих ограничений», - считает он.
Эксперты ранее не раз отмечали взаимосвязь вложений нерезидентов в ОФЗ и обеспечение стабильности рубля. По словам главного экономиста «Альфа-банка» Натальи Орловой, если представить, что нерезиденты одномоментно выведут эти вложения, то это может привести к росту курса доллара на 5 рублей.
При этом на вопрос, какова может быть доля вложений именно американских инвесторов в ОФЗ, замминистра финансов отметил, что это «очень трудно реально вычислить» и «практически невозможно». «Поэтому резидентство не имеет смысла, это здравый, многолетний смысл, — отметил он. — Можно только какие-то предположения делать, чьи это денежные средства на самом деле».
Ранее Сергей Сторчак рассказывал «Газете.Ru», что российский Минфин не видит большой угрозы в случае введения возможных ограничений на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ). «Мы опираемся на внутренних инвесторов и коммерческие банки РФ, поэтому исходим из большого потенциала наших инвесторов. То, что происходит за океаном, это внутренняя американская проблематика, мы переживем», — заявил замминистра финансов.
Не навреди. «Это объективная оценка рисков. Мир стал глобальным, все рынки зависят друг от друга, поэтому нет смысла делать что-то во вред себе», - пояснил содержание документа «Газете.Ru» замминистра финансов Сергей Сторчак.
Максимум в первом квартале 2018 года Минфин разместит в ОФЗ 450 млрд рублей, говорится на сайте министерства. Следующие аукционы намечены на 5 и 7 февраля.
«В ОФЗ сегодня не было каких-либо серьезных движений, никто до конца и не верил, что можно запретить инвестировать в российские бонды, потому что тогда это могло бы обрушить не только российский рынок долга, и но и производные от него инструменты», - говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Боятся. И правильно делают. «Финансовые рынки в нынешнем состоянии работают в весьма сложных условиях, они взаимосвязаны, и я абсолютно согласен с Минфином США, что риски в случае такого запрета есть для всех, не только для России – и для мировых рынков в первую очередь. Эти риски есть и для России, и для Америки, и для других стран. Поэтому абсолютно правильно Минфин США опасается таких действий», - сказал «Газете.Ru» экс-министр экономики Евгений Ясин.
Объем спроса на облигации выпуска 26222 составил 68,317 млрд рублей при объеме предложения всего 15 млрд рублей. При этом доходность по цене отсечения составила 7,12% годовых, что является историческим минимумом. Но инвесторов это не смутило.
Не дождавшись определенности в вопросе вложений в российские ОФЗ, инвесторы ринулись на рынок покупать российские облигации. Так, на аукционе во вторник спрос на российские облигации превысил предложение более чем в 4 раза.
На этой неделе министерство финансов США представило так называемый «Кремлевский доклад» – список 210 высокопоставленных чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, против которых введены ограничения. Но после публикации списка российских чиновников и бизнесменов, который почти в точности повторил российский список Forbes, участникам рынков стало понятно, что США не будут вводить каких-либо жестких новых санкций, и эти настроения были отыграны на финансовых рынках еще во-вторник.
«Если всего на нерезидентов приходится 32,1% ОФЗ в денежном выражении, то можно предположить, что инвесторы из США, как из крупнейшей экономики мира, владеют как минимум 10-15% всего объема ОФЗ в денежном выражении. Частью они владеют напрямую, играя в кэрри-трейд, частью могут владеть через другие, в том числе европейские компании. Финансовые инструменты сейчас могут быть настолько сложно скомбинированы, что узнать конечного бенефициара, а тем более его национальность практически невозможно. Остальные 17-20% приходятся, скорее всего, на российские компании, которые покупают ОФЗ через офшоры, и таким образом выглядят для статистики как иностранцы», — комментировал ранее «Газете.Ru» аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.
Номинальный объем облигаций федерального займа, принадлежащих нерезидентам, на 1 декабря 2017 года, по данным ЦБ, составил 2,183 трлн рублей – это 32,1% от общего объема ОФЗ (около 7 трлн рублей).
Иностранные инвесторы являются заметными игроками на рынке внутреннего госдолга РФ, а также активно участвуют в сделках на внешних рынках капитала. Им принадлежит около трети от общего объема находящихся в обращении ОФЗ и около трети общего объема евробондов РФ.
Не больно-то и надо. «При этом Россия не особо нуждается в этих вливаниях иностранных инвесторов. Бюджет сейчас исполняется с профицитом, поскольку цены на нефть в 1,5 раза выше, чем закладывались ранее», - считает Аксаков.
«Мне кажется это достаточно объективная оценка последствия санкций против российского госдолга. Сами американские инвесторы – одни из крупнейших «вкладчиков» в российские ОФЗ. Кроме них, также активно покупали российский госдолг инвесторы из Азии, Китая, Индии, арабских стран. Вряд ли они были бы рады такому «подарку». В результате было бы подорвано доверие к самой Америке. Инвесторы стали бы недоверчивы к политике США, а это уже совсем не руку США», - комментирует глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.
Реакция на 2 копейки. Евро к 19:00 торговался на уровне 70,18 рубля – то есть всего на несколько копеек ниже, чем пару часов назад, когда мир еще не знал содержание доклада американского минфина. В 17:00 мск за евро давали 70,2 рубля.
Но позже произошла коррекция. И к 18:55 мск доллар торговался на уровне 56,36 рубля, к 19:05 мск – 56,44.
Первая реакция российского фондового рынка на публикацию доклада была умеренно позитивной: к 17:30 мск рубль укрепился по отношению к доллару с 56,45 руб. до 56,2 руб. за $1. При этом американский фондовый рынок открылся снижением: основные фондовые индексы к 17:31 мск опустились на 0,6-0,8%.
Таким образом, нынешний документ демонстрирует нежелание США вводить санкции против России.
В документе также подчеркивается, что расширение санкций на сделки с суверенным долгом России без аналогичных мер со стороны Евросоюза и других партнеров США «может подорвать усилия по поддержанию единства в вопросе санкций в отношении России».
Как утверждается в докладе, иностранные инвесторы являются активными игроками как на рынке внутреннего госдолга России, так и в сделках на внешних рынках капитала. В целом им принадлежит около трети от общего объема находящихся в обращении ОФЗ.
От возможного запрета пострадает не только Россия. Как отмечается в докладе, поскольку у российской экономики через реальный и финансовый секторы есть значительные связи с международными компаниями и инвесторами, последствия санкций не ограничатся российскими компаниями. Негативные последствия также испытают глобальные финансовые рынки и компании. В частности, «распространение санкций может ограничить конкурентоспособность крупных управляющих компаний США», - отмечается в документе.
«Учитывая размер российской экономики, ее взаимозависимость и распространенность на международном рынке активов, и вероятное перевыполнение американских санкций международными компаниями, масштаб и мощность последствий от расширения санкций на суверенный долг и деривативы не ясен, и эффекты могут ощутить на себе инвесторы и предприятия как в России, так и в США», — цитирует документ Bloomberg.
В документе анализируется только распространение санкций на новые выпуски ОФЗ, возможность распространения санкций в отношении уже обращающихся облигаций не предусмотрена.
Потенциальное распространение санкций США на новый российский госдолг и связанные с ним деривативы окажут давление на экономический рост России. Они создадут напряженность в банковском секторе, и в итоге Россия может принять «ответные меры против интересов США», говорится в докладе министерства финансов США. Сам доклад размещен на сайте агентства Bloomberg.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Вечер пятницы перестал быть томным. Опубликован доклад министерства финансов США об оценке последствий распространении санкций на суверенный долг России.