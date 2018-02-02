Да ну их, эти санкции: Америка оценила свои риски

«Если всего на нерезидентов приходится 32,1% ОФЗ в денежном выражении, то можно предположить, что инвесторы из США, как из крупнейшей экономики мира, владеют как минимум 10-15% всего объема ОФЗ в денежном выражении. Частью они владеют напрямую, играя в кэрри-трейд, частью могут владеть через другие, в том числе европейские компании. Финансовые инструменты сейчас могут быть настолько сложно скомбинированы, что узнать конечного бенефициара, а тем более его национальность практически невозможно. Остальные 17-20% приходятся, скорее всего, на российские компании, которые покупают ОФЗ через офшоры, и таким образом выглядят для статистики как иностранцы», — комментировал ранее «Газете.Ru» аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.