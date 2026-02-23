Размер шрифта
Дипломат заявил о постепенном осознании поляков ситуации на Украине

Дипломат Ордаш: поляки начинают осознавать суть бандеровского режима Украины
Жители Польши начинают понимать, что означает бандеровский режим Украины. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«Обычные люди видят, что происходит на Украине, что такое нацистский и бандеровский режим, который там сейчас поднял голову и продолжает существовать», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в польском обществе постепенно приходит осознание, что «правда находится на стороне России». Поэтому обычные поляки «становятся спокойнее к нашим мероприятиям», добавил дипломат.

До этого сообщалось, что Национальный банк Украины выпустил новую банкноту номиналом 200 гривен с лозунгом украинских националистов. Новая банкнота практически полностью повторяет прежний образец 2019 года выпуска за исключением надписи «Слава Украине! Героям Слава!», которая появилась в правой верхней части на обратной стороне купюры. Банкнота поступит в массовое обращение 25 февраля. В нацбанке Украины отметили, что менять старые купюры на новые не нужно — они будут находиться в обращении вместе с банкнотами предыдущих лет изготовления.

Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.
 
