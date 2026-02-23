Размер шрифта
Сборная России посетила площадь Победы

Юношеская сборная России по футболу посетила площадь Победы
Lobachad/Shutterstock/FOTODOM

Мужская национальная команда U17, которая принимает участие в Кубке развития в Минске, посетила площадь Победы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игроки и тренерский штаб сборной возложили цветы к мемориалу в честь павших в годы Великой Отечественной войны.

«В сборных России мы уделяем важное внимание воспитанию игроков, хотим, чтобы они знали и чтили историю своей страны. Это не первая такая поездка. Здесь, в Минске, мы так же посвятили этому время в день финальной игры. Думаю, что ребята запомнят эту поездку», — заявил старший тренер Владимир Волчек.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Турции спасли чайку, которую ударом по мячу сбил футболист.
 
