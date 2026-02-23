Трамп сравнил себя с Линкольном и Кеннеди

Трамп захотел быть менее важным президентом, чтобы его не преследовали стрелки

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет стать менее важной политической фигурой, чтобы его больше не преследовали «сумасшедшие стрелки». Трансляцию выступления американского лидера вел Белый дом.

«Вы читаете обо всех этих сумасшедших стрелках, но они преследуют только президентов, имеющих большое значение. Они не преследуют незначительных президентов, понимаете?» — обратил внимание Трамп.

Он напомнил о судьбе 16-го президента США Авраама Линкольна и 35-го по счету американского лидера Джона Кеннеди, в которых тоже, как в него, стреляли. По словам Трампа, они были великими политиками и представляли «нечто очень важное» для страны.

«Мне сказали, что преследуют только важных. Так что, возможно, я хочу быть немного менее важным. Мы можем немного сбавить обороты <...> Мы можем действовать спокойно и неторопливо. Давайте я буду нормальным президентом некоторое время», — сказал Трамп.

22 февраля пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что вооруженный мужчина проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго во Флориде, которая является резиденцией Дональда Трампа. При себе у незнакомца был дробовик и канистра с бензином. Сотрудники ведомства заметили неизвестного у северных ворот резиденции и открыли по нему огонь, не дав осуществить задуманное. Трамп в этот момент находился в Вашингтоне. Что известно о стрелке, его маршруте и ходе расследования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у Белого дома произошла стрельба.