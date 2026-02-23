Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В США назвали потенциальных преемников Трампа

Axios: потенциальными преемниками Трампа могут стать Рубио и Вэнс
Jonathan Ernst/Reuters

Потенциальными преемниками президента США Дональда Трампа на его посту могут стать вице-глава государства Джей Ди Вэнс и американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Мечта президента на 2028 год — это тандем Вэнс — Рубио, — и, чтобы было сразу понятно, что Вэнс во главе», — сказал источник.

По данным журналистов, такой расклад может обрадовать Трампа. При этом у Вэнса есть люди, которые готовы стать основой президентской кампании в 2028 году, если вице-президент будет выдвинут в качестве кандидата, следует из материала.

5 февраля американист Малек Дудаков заявил, что Трамп не имеет шансов пойти на третий срок президентства, поскольку для этого нужно будет вносить поправку в конституцию, а этот процесс очень сложный. Эксперт отметил, что сейчас в США разворачивается «серьезная борьба за место преемника» американского лидера.

Ранее Трамп назвал имена возможных преемников.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!