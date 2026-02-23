В США назвали потенциальных преемников Трампа

Потенциальными преемниками президента США Дональда Трампа на его посту могут стать вице-глава государства Джей Ди Вэнс и американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Мечта президента на 2028 год — это тандем Вэнс — Рубио, — и, чтобы было сразу понятно, что Вэнс во главе», — сказал источник.

По данным журналистов, такой расклад может обрадовать Трампа. При этом у Вэнса есть люди, которые готовы стать основой президентской кампании в 2028 году, если вице-президент будет выдвинут в качестве кандидата, следует из материала.

5 февраля американист Малек Дудаков заявил, что Трамп не имеет шансов пойти на третий срок президентства, поскольку для этого нужно будет вносить поправку в конституцию, а этот процесс очень сложный. Эксперт отметил, что сейчас в США разворачивается «серьезная борьба за место преемника» американского лидера.

Ранее Трамп назвал имена возможных преемников.