Правительству Франции вынесли второй вотум недоверия за один день

Вотум недоверия кабмину Франции от партии France insoumise стал вторым за день
Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительству Франции дважды за один день вынесли вотум недоверия — во второй раз инициатором выступила левая партия «Непокорившаяся Франция» (La France insoumise). Сообщение об этом опубликовано в ее аккаунте в соцсети Х.

В нем разъясняется, что партия требует отставки правительства из-за недовольства энергетической стратегией до 2035 года, утвержденной без предварительного и голосования в парламенте. Такой подход — проявление навязать всей Франции решения конкретных людей, которые продолжат действовать еще почти 10 лет, проигнорировав право общества на дискуссию.

«Непокорившаяся Франция» в своем заявлении подчеркивает, что энергетическая стратегия — важнейший документ, определяющий развитие государства на многие годы вперед, поэтому его нельзя принимать в обход утвержденных законодательством парламентских процедур.

Первый за сегодняшний день вотум недоверия французскому правительству внесла правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». В ее заявлении указывалось, что принятая кабмином энергетическая стратегия, помимо всех прочих претензий, может привести к повышению налогов или тарифов на ЖКУ, которое будет стоить французам более €300 млрд.

Ранее Франция начала обсуждать с Украиной совместные энергетические проекты в Чернобыле.
 
