На Украине выпустили 200 гривен с лозунгом пособников Гитлера

Нацбанк Украины добавил лозунг Бандеры на банкноту номиналом 200 гривен
Национальный банк Украины выпустил новую банкноту номиналом 200 гривен с лозунгом украинских националистов. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Новая банкнота будет повторять прежний образец 2019 года за исключением лозунга «Слава Украине! Героям Слава!». Эта надпись появилась в правой верхней части на обратной стороне купюры. При этом на банкноте по-прежнему изображен портрет поэтессы Леси Украинки, несколько строк из ее стихотворения и вид Луцкого замка.

В банке отметили, что менять старые купюры на новые не нужно. Они будут находиться в обращении вместе с банкнотами предыдущих лет изготовления с 25 февраля.

В августе 2024 года на Украине были выпущены в обращение первые банкноты с бандеровским лозунгом, они были номиналом 50, 500 и одна тысяча гривен. Тогда же отмечали, что такие гривны будут выпускаться ежегодно.

Лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» возник в среде украинских националистов еще в начале прошлого века. Более точным периодом его возникновения историки называют 1917—1920 годы. В 1939 году Организация украинских националистов (организация запрещена в РФ) на втором конгрессе в Риме официально утвердила приветствие «Слава Украине! Вождю слава!» вместе с так называемым «зигованием» — тогда это описывалось как «вскидывание правой руки». Жест скопировали у гитлеровцев, а под «вождем» подразумевался Степан Бандера. В годы СССР использование этой фразы из-за ее связи с нацистами не приветствовалось.

Ранее в Британии с банкнот захотели убрать Черчилля, Джейн Остин и Тьюринга.
 
