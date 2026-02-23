Размер шрифта
Евросоюз решил сократить численность миссии России при объединении

Каллас: численность миссии России при Евросоюзе будет сокращена до 40 человек
Kenzo Tribouillard/AP

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза (ЕС), что объединение приняло решение сократить численность миссии России при союзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли решение о сокращении [штата] представительства России при Европейском союзе до сорока человек», — сказала Каллас.

После этого она объявила, что главы МИД Евросоюза не смогли договориться о принятии 20-го пакета санкций к 24 февраля.

Незадолго до этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России. Соответствующее решение было принято из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», уточнил глава ведомства.

23 февраля Европейский союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года.

В конце января 2026 года Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается, и он еще не согласован.

Ранее в МИД Германии захотели повлиять на решение Венгрии по 20-му пакету санкций.
 
