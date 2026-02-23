Зеленский уличил западных партнеров в желании избавиться от него

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в попытке избавиться от него через проведение выборов. Соответвующее заявление он сделал в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».

«Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на пути, найдите для этого хотя бы какой-то ясный законодательный путь», – сказал украинский лидер.

14 февраля Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что готов провести президентские выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках. Почему Киев увязал голосование с паузой в боевых действиях, как в Вашингтоне оценивают эту позицию и к чему может привести новый виток спора — в материале «Газеты.Ru».

