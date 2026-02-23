Размер шрифта
ЕС не смог преодолеть вето Венгрии, чтобы выделить Украине €90 млрд

Каллас: ЕС не согласовал выделение €90 млрд Киеву из-за вето Венгрии
Carlos Jasso/Reuters

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что министры иностранных дел ЕС не смогли утвердить план финансирования Киева на €90 млрд из-за вето, которое наложила Венгрия. Об этом пишет ТАСС.

«Министры не смогли достичь компромисса по займу в €90 млрд для Украины», — заявила она на пресс-конференции.

Каллас добавила, что у Еврокомиссии есть другой план — использовать российские активы.

По словам главы евродипломатии, главы МИД стран-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России. Соответствующее решение было принято из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

23 февраля Европейский союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян.
 
