Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Словакия остановила поставки электроэнергии Украине

Фицо: Словакия прекратила помощь Украине в виде поставок электроэнергии

Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате поставок электроэнергии. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что он озвучил такое распоряжение в ходе встречи с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS.

21 февраля Фицо заявил, что, если 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию через трубопровод «Дружба», аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится. Премьер напомнил, что с начала конфликта Братислава помогает Киеву. На словацкой территории находятся около 180 тысяч украинцев, страна оказывает гуманитарную помощь соседнему государству, подчеркнул глава кабмина.

Ранее Фицо назвал «зловредной» позицию Зеленского по отношению к Словакии.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!