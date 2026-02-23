Словакия остановила поставки электроэнергии Украине

Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате поставок электроэнергии. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что он озвучил такое распоряжение в ходе встречи с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS.

21 февраля Фицо заявил, что, если 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию через трубопровод «Дружба», аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится. Премьер напомнил, что с начала конфликта Братислава помогает Киеву. На словацкой территории находятся около 180 тысяч украинцев, страна оказывает гуманитарную помощь соседнему государству, подчеркнул глава кабмина.

Ранее Фицо назвал «зловредной» позицию Зеленского по отношению к Словакии.