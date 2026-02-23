Размер шрифта
ЕС планирует запретить въезд в Европу сотням тысяч россиян

ЕС намерен запретить въезд в ЕС участникам СВО
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Европейский союз планирует запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, передает ТАСС.

«В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в войне на Украине», — сказала она.

29 января газета Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Эстония выступила с инициативой запретить въезд в страны Евросоюза российским ветеранам спецоперации.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в ответ призвал Европу задуматься об украинских беженцах в странах блока, которые ведут себя по-хамски за рубежом. Он напомнил, что многие из них были участниками боевых действий, поэтому поведение украинцев в странах Европы стало серьезной внутренней проблемой для объединения.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу нужны уступки со стороны России для мира на Украине.
 
