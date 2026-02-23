Из башни Neva Towers в «Москва-сити» эвакуировали людей из-за пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, возгорание в здании произошло на 26-м этаже. На месте работают около 10 пожарных машин, несколько автомобилей скорой помощи и полиция.

Несколькими часами ранее Telegram-канал 112 сообщил, что пожар в Neva Towers произошел на 48-м этаже в одной из квартир. По данным журналистов, площадь огня составила два квадратных метра, возгорание уже ликвидировали.

Накануне в административном здании на улице Образцова в Москве начался пожар. Там расположены премиальный банный комплекс Siberia и офисы других организаций. Очаг возгорания находился на втором этаже административного здания на реконструкции. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Сначала огонь распространился на площади в 350 квадратных метров, потом его площадь увеличилась до 600 «квадратов». Пламя охватило первый и второй этажи и чердак.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.