Медведев поздравил лидера КНДР с переизбранием на пост генсека ТПК

Медведев поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост генсека ТПК
KCNA/AP

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом говорится в Telegram-канале российской партии.

Политик отметил, что под руководством Ким Чен Ына ТПК добилась значимых результатов в развитии КНДР, а также больших успехов в укреплении суверенитета и обороноспособности стран.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на высокий пост Генерального секретаря Трудовой партии Кореи (TПK). Это решение в полной мере подтверждает Ваш безоговорочный политический авторитет и сплоченность возглавляемой партии», — подчеркнул Медведев.

До этого стало известно, что IX съезд ТПК полностью поддержал и одобрил «почтительное предложение» о переизбрании Ким Чен Ына на пост генерального секретаря партии. Это является оценкой истории за прошедшую пятилетнюю борьбу, в ходе которой свершились «эпохальные перемены» и были достигнуты «великие результаты». В «святом имени» Ким Чен Ына, которое является «всепобеждающим знаменем», отражены выбор и воля всего народа КНДР, говорится в постановлении.

Ранее разведка Южной Кореи заявила о назначении преемника в КНДР.
 
