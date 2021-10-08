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Российский завод Volkswagen остановил работу

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Станислав Красильников/ТАСС

Российский Volkswagen Group Rus простаивает около недели, об этом «Газете.Ru» сообщил источник знакомый с ситуацией на предприятии. По словам собеседника, ожидается, что сборка автомобилей не будет вестись еще одну неделю, после работа возобновится на два дня.

Как дальше будет развиваться ситуация на заводе, неизвестно, однако с ноября продолжительность смен собираются сократить. В пресс-службе Volkswagen Group Rus косвенно подтвердили эту информацию «Газете.Ru», отметив, что сложности с выпуском автомобилей связаны с дефицитом полупроводников. В компании заявили, что корректируют производственный график в зависимости от развития событий.

На предприятии VW в Калуге собирают кроссоверы Volkswagen Tiguan, седаны Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. Подробности об остановке завода Volkswagen в России и о том, как это повлияет на авторынок, в материале «Газеты.Ru».

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