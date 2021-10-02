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Юрист рассказал, что делать, если при проверке ДПС с собой нет прав

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Если во время проверки инспектора ДПС выяснилось, что водитель забыл права дома, ему первым делом стоит попытаться объяснить сложившуюся ситуацию. Об этом агентству «Прайм» рассказал  заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам юриста, наказание за такое правонарушение не очень серьезное: либо штраф 500 рублей, либо предупреждение с отстранением от управления автомобилем.

«Для того чтобы продолжить движение, необходимо, чтобы водительское удостоверение оказалось при себе у водителя. Например, кто-то может привезти вам документ к месту проверки или же другой человек с соответствующими правами и «страховкой» продолжит путь в качестве водителя», — рассказал специалист.

При этом, по словам Миронова, за отсутствие водительского удостоверения автомобиль эвакуировать не должны, так как это не такое серьезное нарушение, за которое можно было бы задержать транспортное средство.

Ранее российских автомобилистов предупредили, что инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Новые санкции связаны с тем, что каркасные шторки подвели под определения из техрегламента Таможенного союза и ПДД, согласно которому никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя.

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