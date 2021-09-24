В Москве в тоннеле на ТТК перевернулся автомобиль

В Москве на внешней стороне Лефортовского тоннеля, после пересечения с Красноказарменной улицей, перевернулся легковой автомобиль марки «BMW», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Сообщается, что в темное время суток на большой скорости черный «BMW» третьей серии врезался в белый автомобиль «Nissan», в результате чего «BMW» перевернулся. По предварительным данным, пострадавших нет.

Движение по Лефортовскому тоннелю затруднено — свободно по одной полосе из трех. Иные подробности случившегося не приводится.

Ранее сообщалось. что на юге Москвы женщину насмерть сбил автомобиль каршеринга. Установлено, что 60-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном для перехода месте, на расстоянии примерно 60 м до регулируемого пешеходного перехода.