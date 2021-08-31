В России вступили в силу новые правила извещения о штрафах ГИБДД

С 1 сентября вступили в силу поправки в КоАП РФ, изменяющие правила информирования автомобилистов о штрафах, составленных на основе данных камер фото-видеофикации нарушений ПДД. Согласно изменениям, водители смогут выбирать, в каком виде и формате им получать извещения о постановлениях ГИБДД.

В частности, к привычному бумажному письму Почты России добавляются уведомление через «Госуслуги». Кроме того, автомобилисты смогут узнать о штрафах также через e-mail и СМС.

Чтобы получать уведомления о штрафах через портал госуслуг, автомобилисту надо иметь регистрацию на портале. Письмо о новом штрафе будет считается врученным, когда пользователь зайдет под своим паролем на сайт. С этого же момента ему дается 10 дней на обжалование штрафа и 20 суток для его оплаты со скидкой в 50%. В случае, если водитель не зайдет на «Госуслуги», через десять дней письмо будет отправлено по почте.

Чтобы больше не получать бумажные письма, водителю необходимо написать заявление в отделении Почты России.

Также с 1 сентября пользователи портала госуслуг с верифицированным профилем смогут обжаловать штраф с камер через этот сайт. Для этого им необходимо будет оформить заявление в электронном виде, приложив к нему свое объяснение, а также фото или видео в качестве доказательства невиновности.

С 1 сентября водителей ждут и другие изменения в законодательстве, подробнее — в материале «Газеты.Ru»