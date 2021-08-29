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У Tesla идут переговоры с тремя индийскими поставщиками автокомпонентов

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Global Look Press

Компания Илона Маска Tesla Inc в настоящий момент ведет переговоры не менее чем с тремя индийскими поставщиками автокомпонентов. Об этом сообщает издание Business Standard.

Популярный производитель электрокаров, по предварительным данным, планирует выйти на рынок Индии.

Сейчас организация ведет поиски критически важных электрических, электронных и механических компонентов. Информацию подтверждают люди, знающие о переговорах и планах.

Речь также идет о деталях приборных панелей, ветровых стекол, дифференциальных тормозов и ряда других запчастей для Tesla.

Среди уже поставляющих детали фигурируют Sona Comstar Ltd., Sandhar Technologies Ltd. и Bharat Forge Ltd.

При этом в Tesla пока не отреагировали на эту информацию и не подтвердили планы на индийский рынок.

Как заявлял генеральный директор Илон Маск, завод Tesla по производству автомобилей в Индии «вполне вероятен».

Ранее Маск признал, что автопилот Tesla далек от совершенства.

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