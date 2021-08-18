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Водителям рассказали, когда нужно срочно менять машину

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Существуют признаки, которые свидетельствуют о необходимости сменить автомобиль, рассказал агентству «Прайм» технический директор сети автосалонов «Fresh Auto» Максим Рязанов.

Первый такой признак — мелкие, но регулярные поломки на относительно новом авто. Далее — коррозия на подвеске или топливной магистрали. Еще один «тревожный звонок»— увеличенный расход бензина и масла.

«Иногда целесообразней продать трехлетний отечественный автомобиль и приобрести 5-7 летний BMW, Volvo или Toyota. Так, если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тыс. рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее», — заявил Рязанов.

По его словам, российские, корейские или китайские авто, как правило, имеют оптимальный срок эксплуатации в 3-5 лет. Машины из США, Японии и Европы в этом отношении более надежные.

Эксперт отметил, что за первый год эксплуатации машины массового производства класса B и C — «малый класс» и «первый средний класс» — дешевеют на 10%. Спустя три года они падают в цене уже на 40%. При этом автомобили премиум-класса за год дешевеют на 30% процентов, за три года — еще на 20%.

Ранее автовладельцы рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах.

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