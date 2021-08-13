Российских водителей будут учить по-новому

Минпросвещения России утвердит новые примерные программы профессиональной подготовки водителей разных категорий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, программы переподготовки подготовит экспертный центр «Движение без опасности» по заказу Института развития профессионального образования. Обновленная программа обучения позволит повысить уровень знаний и навыков начинающих водителей.

«В настоящее время планируется разработка проектов примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств пяти основных категорий «А», «В», «С», «D» и «М», шести подкатегорий «А1», «В1», «С1», «D1», «Tm» и «Tb», специальных категорий для управления автомобилями с прицепом «CE», «DE», «С1Е» и «D1Е». В примерных программах также будут учтены особенности управления транспортным средством с высокой степенью автоматизации», — уточнили в ведомстве.

Ранее были названы основные ошибки россиян при сдаче на права по новым правилам. Будущие водители должны сдавать экзамен, в частности упражнения на проверку навыков парковки и разворота, не на «площадке» и в «городе», а в условиях реального дорожного трафика. По информации МВД, чаще всего они не предоставляют преимущество другим участникам движения, забывают включить поворотники или делают это не вовремя, а также пересекают сплошную линию разметки при парковке.