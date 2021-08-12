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На внедрение электромобилей в России выделят 43 млрд рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В течение ближайших трех лет правительство выделит на создание инфраструктуры для электромобилей 43 млрд рублей. Деньги будут выделять не для всех регионов, а только для пилотных территорий, где будет возводится инфраструктура.

«Проект концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта подразумевает установку 2,9 тыс. «быстрых» (мощность - 150 кВт/ч) зарядных станций до 2024 года. По предварительным оценкам, объем капитальных затрат составит 42,8 млрд. рублей, в том числе средства субсидии – 8,1 млрд. рублей», – сообщил «Газете.Ru» замминистра Минэкономразвития Илья Торосов.

По его словам, субсидия будет направлена на софинансирование 60% затрат на создание быстрых зарядок, а также 30% стоимости технического присоединения. Собеседник сообщил, что у пилотных территорий будет возможность «осуществлять меры дополнительного стимулирования спроса на электротранспорт», речь о льготах по транспортному налогу или бесплатной парковке.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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