Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП на Боровском шоссе

Начальник службы безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс» отстранен от должности после ДТП, в котором столкнулись автобус и грузовик на Боровском шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что состояние всех пострадавших стабильное, добавив, что им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также департамент сообщил, что «Мосгортранс» окажет всем потерпевшим помощь, «в том числе в оформлении страховых выплат».

Днем 4 августа на 29-м км Боровского шоссе, на западе Москвы, столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль коммунальных служб. Автобус следовал по маршруту № 750 Внуково — Саларьево. В момент происшествия в автобусе находились 30 человек. Более 10 человек обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, водитель автобуса при обгоне не справился с управлением, машину занесло и это привело к аварии.