В онлайн-продажах «СберАвто» лидирует Lada Granta

Специалисты сервиса для покупки и продажи автомобилей в режиме онлайн «СберАвто», проанализировали запросы россиян в сервисе за июль 2021 года.

Наибольший интерес у автомобилистов вызвала Lada Granta — 52% пользователей сервиса, выбирающих новый автомобиль, искали данные об этой модели. Похожая картина наблюдается и среди тех, кто выбирает подержанную машину: на долю вазовского бестселлера пришлось 48% запросов по моделям с пробегом.

На втором и третьем месте по частоте запросов расположились Lada Vesta (35% запросов на новые машины и 65% — на подержанные) и Kia Rio (32 и 68% соответственно).

В топ-10 моделей, которые планируют приобрести россияне, вошли также Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Renault Duster. Маркетплейс «СберАвто», разработанный Сбером, был запущен осенью прошлого года. Он позволяет приобрести автомобили с пробегом от частных лиц.

Ранее стало известно, что модели Lada заняли семь из десяти строчек рейтинга самых продаваемых подержанных автомобилей доступного сегмента.