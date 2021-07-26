Эксперты назвали самые популярные подержанные машины в трех ценовых сегментах

Эксперты изучили сведения о продажах машинах в России за первую половину 2021 года. Подготовлен рейтинг наиболее популярных на вторичном рынке моделей авто в трех ценовых сегментах, сообщает «Известия».

Речь о ценовом распределении до 1 млн. рублей, от 1 млн. до 2 млн. рублей и свыше 2 млн. рублей. Исследование было подготовлено экспертами сервиса Авито Авто.

Среди наиболее востребованных на вторичном рынке транспортных средств в ценовом сегменте до 1 млн. рублей большинство моделей оказалось отечественными.

Первая позиция рейтинга у ВАЗ (Lada) Priora. Доля этой модели в продажах на вторичном авторынке в ценовом сегменте равняется 3,94%.

На втором месте рейтинга ВАЗ (Lada) 2114 Samara, доля модели в обозначенном сегменте — 2,99%. Третьей строчки рейтинга удостоился ВАЗ (Lada) Granta. На четвертой строке ВАЗ (Lada) Kalina, а на пятом — Ford Focus.

На первом месте среди продаваемых на вторичном авторынке в ценовом сегменте от 1 млн. до 2 млн. рублей моделей расположена ​​Toyota Camry (6,3%).

На второй строчке модель Toyota RAV4 с 3,77%, а на третьей — Kia Sportage, у которой 3,3%. Среди машин, которые дороже 2 млн. рублей, преобладают иномарки. На первом месте Toyota Land Cruiser, втором Toyota Land Cruiser Prado, а замыкает тройку Toyota Camry.

Ранее сообщалось, что Lada догоняет иномарки по выручке. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ожидает, что по итогам этого года «АвтоВАЗ» улучшит свое финансовое положение.