МВД России: скоростной лимит до 150 км/ч возможен по решению собственников дорог

В МВД России заявили, что увеличение скоростного лимита до 150 км/ч на некоторых участках трасс может быть допущено по решению собственников дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как отметили в министерстве, повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств может разрешаться по решению собственников или владельцев автомобильных дорог, «если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью».

Ранее глава ГИБДД Черников рассказал, что на некоторых участках дорог допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч, но только там, где это «безопасно». Он подчеркнул, что водители будут благодарны, так как смогут быстро проехать участок дороги с безопасной скоростью.

.