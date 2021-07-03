МВД России перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей каршеринга и такси

МВД России решило перенести запуск онлайн-базы, которая позволяет агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей, на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр ведомства.

В министерстве заявили, что предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси и каршеринговым компаниям планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и портала госуслуг не ранее 2022 года.

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