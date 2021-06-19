Адвокат рассказал, как избежать конфликтов с автохамами

Летом российские водители чаще садятся за руль и становятся участниками конфликтов на дорогах. В интервью радио Sputnik автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько дал советы, позволяющие избежать неприятных ситуаций на магистралях.

По словам эксперта, находясь в пробках, ряд водителей нервно реагирует на действиях других участников дорожного движения. Они начинают вести себя по-хамски: подрезать другие машины, сигналить, резко тормозить. В подобных ситуациях обычно виноваты оба водителя, поэтому нужно стараться не давать повода для споров, добавил Радько.

«Неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника. Таких ситуаций нужно стараться избегать, для этого нужно проявлять осторожность, внимательность, предусмотрительность и соблюдать правила», — обратил внимание адвокат.

Он подчеркнул, что при таком раскладе больше шансов не нарваться на конфликт, так как у автохама не будет причин.

Правозащитник также посоветовал не участвовать в дискуссии с водителем, даже если была создана сложная ситуация.

«Зачастую бывает, что нас подрезали, мы остались этим недовольны, начинаем моргать, гудеть, опускать стекло», — сказал Радько.

Более правильным решением станет игнорирование ситуации и отказ от замечаний, которые могли бы быть адресованы другому участнику движения. Таким образом получится исключить бурную реакцию у автохама и предотвратить конфликт.

Ранее автоюрист прокомментировал введение нового штрафа за превышение скорости. На сегодняшний день для привлечения водителя к ответственности за превышение скорости необходимо установить точное место и время совершения нарушения.