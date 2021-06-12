ГИБДД обнаружила лазейку, позволяющую не платить штрафы

Некоторые россияне не переоформляют на себя автомобили после смерти родственников и продолжают ездить по документам умерших людей, чтобы не платить штрафы, сообщает управление Госавтоинспекции по Кировской области.

При этом в ведомстве предупредили, что за такие действия незаконны.

«Водители, управляющие транспортом, регистрация которого прекращена в связи со смертью владельца, привлекаются к административной ответственности за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке», – заявили в ГИБДД.

Попытка уклониться от ответственности подобным образом влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 800 рублей, сообщили в Госавтоинспекции.

«После смерти собственника эксплуатация транспортного средства запрещена. После официального вступления в наследство необходимо зарегистрировать транспортное средство в установленном законом порядке», – говорится в сообщении.

Ранее министерство юстиции России предложило автоматически списывать штрафы с банковского счета нарушителей ПДД, если нарушения были зафиксированы дорожными фото- и видеокамерами.