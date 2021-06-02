В Египте россияне попали в ДТП, женщина погибла

Микроавтобус с российскими туристами, который ехал из Каира в Хургаду, попал в аварию, из-за чего погибла женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в полиции.

В машине находились 10 человек, среди которых трое детей. Семерых человек госпитализировали в больницу Суэца, у них травмы средней тяжести. Как рассказали источники, микроавтобус на огромной скорости врезался в легковой автомобиль, где находились четыре египтянина. Водитель получил тяжелые травмы, о состоянии остальных не сообщается.

Что стало причиной аварии, не уточняется. Позже российское посольство подтвердило происшествие и гибель россиянки.

Ранее россиянка погибла в Турции в ДТП – автобус с туристами разбился на обледеневшей трассе. Пострадали также 26 пассажиров, их доставили в ближайшие больницы. Обстоятельства происшествия устанавливаются турецкими властями.