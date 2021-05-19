Житель Вологды сжег внедорожник за 4 млн рублей, который обрызгал его на дороге

В Вологде местный житель вместе с напарником поджег чужой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, отомстив женщине-водителю, которая накануне обрызгала его на дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Вологодской области.

В полицию обратилась 31-летняя владелица автомобиля, которая рассказала, что поджог произошел около двух часов ночи во дворе дома №4б на Новгородской улице.

«Выяснив, где живет водитель, ночью злоумышленники облили капот автомобиля бензином и подожгли», — сказано в сообщении.

Сумма ущерба составила порядка 4 млн рублей. Также уточняется, что внедорожник восстановлению не подлежит.

Подозреваемыми оказались двое ранее не судимых вологжан 1979 и 1981 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба), наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.