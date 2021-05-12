Сервис «Яндекс.Такси» перестал показывать точную цену поездки из-за сбоя
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Стоимость поездки на такси перестала отображаться в приложениях Яндекс.Go и Uber Russia. При выборе точки подачи автомобиля и точки назначения пользователи вместо точной стоимости видят лишь минимальную цену.
В «Яндекс.Такси» объяснили «Газете.Ru», что специалисты уже работают над исправлением неполадки.
«По техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — говорится в комментарии пресс-службы компании.
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