Девять машин столкнулись на юге Москвы

Авария с участием девяти машин случилась на Варшавском шоссе в столице. об этом заявили в Telegram-канале московского департамента транспорта.

«На Варшавском шоссе в районе дома 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно, — сообщили в Дептрансе.

По данным ведомства, движение в сторону центра осложнено на три километра. В настоящий момент на месте аварии находятся оперативные службы.

Причина происшествия на юге столице сейчас неизвестна, начата проверка.

Ранее в Москве пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом. Водитель оказался заблокирован в салоне автобуса в результате инцидента.

Кроме того, лобовое столкновение произошло на Кутузовском проспекте. Согласно предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Выясняются обстоятельства произошедшего.