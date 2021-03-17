Под Рязанью 18 человек пострадали после опрокидывания автобуса
Ника Пикекатлет
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В Рязанской области произошло ДТП с автобусом, который следовал по маршруту «Москва – Пенза». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Источник уточнил, что опрокидывание автобуса произошло Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5.
По его словам, в результате пострадали 18 человек, им оказывается медицинская помощь.
При этом всего в автобусе находилось 58 пассажиров, включая водителя.
На месте работают спасательные службы.
Ранее под Пермью автобус с туристами вылетел с трассы.
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