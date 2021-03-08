Дело о ДТП с 7 погибшими под Самарой передано Следственному комитету

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям инициировать передачу уголовного дела о ДТП в Самарской области, в котором погибли семь человек, в СК. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Отмечается, что дальнейший ход расследования поставлен на контроль.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие нарушения правил дорожного движения, в связи с тем, что при упоминаемой автокатастрофе погиб несовершеннолетний.

8 марта на 7-м км трассы «Самара — Тольятти» столкнулись грузовик Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате происшествия погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал.