Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Парковки в Москве стали бесплатными 8 марта, в честь празднования Международного женского дня. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Отмечается, что парковки с повышенными тарифами (380 руб. в час днем и 200 руб. в час ночью), также будут бесплатными в этот день.

Платить придется лишь за парковки со шлагбаумом.

Ранее сообщалось, что в Москве изменят тарифы на платную парковку.