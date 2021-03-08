Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта
Анна Светлова
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Парковки в Москве стали бесплатными 8 марта, в честь празднования Международного женского дня. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Отмечается, что парковки с повышенными тарифами (380 руб. в час днем и 200 руб. в час ночью), также будут бесплатными в этот день.
Платить придется лишь за парковки со шлагбаумом.
Ранее сообщалось, что в Москве изменят тарифы на платную парковку.
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