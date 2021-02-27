Мосгортранс, метро Москвы стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог 23 января

Следователи признали Московский метрополитен и Мосгортранс потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

«Потерпевшими по делу признаны Московский метрополитен и ГУП «Мосгортранс»», — сказал Захватов.

По словам адвоката, ущерб оценивается на сумму около трех миллионов рублей.

Ранее уголовное дело было возбуждено после перекрытия дорог на акции 31 января в Москве.