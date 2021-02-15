Jaguar перейдет на электромобили
Карина Казанцева
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Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover до 2025 года полностью перейдет на электромобили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В компании объявили, что Jaguar должен производить только электрические автомобили класса люкс, а 60% продаваемых машин Land Rover будут иметь электрические силовые агрегаты к 2030 году.
Производитель также пообещал, что за пять лет представит шесть электрических моделей внедорожников Land Rover, первую — в 2024 году.
Таким образом, к 2030 году покупающие Land Rover смогут выбирать между бензиновыми и электродвигателями, а все модели Jaguar будут только электрическими. К 2026 году произойдет отказ от дизельных двигателей.
Ранее стало известно, что Узбекистан переводит транспорт на электричество.
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