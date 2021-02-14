На Мясницкой улице в Москве из-за пожара перекрыли движение

В центре Москвы в районе Мясницкой улицы перекрыто движение из-за продолжающегося пожара в здании. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса.

В публикации отмечается, что возгорание началось в здании по адресу улица Мясницкая до 24/7 строение 3.

На данный момент пожару присвоен второй ранг сложности, после того как пламя перешло на второй этаж. Площадь возгорания составляет 500 кв м.

Из здания были эвакуированы 40 человек.

Информация о пострадавших и раненных не уточняется.