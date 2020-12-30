В России ввели штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за проезд по платным дорогам без внесения платы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для легковых автомобилей штраф составит 1500 руб., для грузовиков и автобусов — 5000 руб. Штраф будет аннулирован, если автомобилист оплатит проезд в течение 20 суток.

Так, закон позволит сначала проехать по платной дороге, а оплатить проезд потом, не опасаясь штрафа.

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