«Сбер» выпустил на улицы Москвы свои первые беспилотные автомобили

В Москве «Сбер» приступил к испытаниям первых беспилотных автомобилей на улицах.

Первые испытания прошли в условиях зимнего города: высокой влажности, отрицательной температуры, плохой обзорности и тяжелой дорожной обстановки.

Беспилотные автомобили «Сбера» успешно прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения на движение в общем трафике.

Все автомобили оснащены бортовым компьютером и лидаром, сканирующим окружающее пространство и создающим трехмерное изображение окружающей среды.

Беспилотники были созданы на базе автомобилей Kia Ceed. Опознать автомобили «Сбера» в потоке можно по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника, который указывает на то, что машина движется в автономном режиме. В соответствии с требованиями текущего законодательства, за рулем каждого беспилотника будет находиться страхующий водитель.

Пока в эксперименте принимают участие несколько машин, но до конца 2020 года «Сберавтотех» планирует увеличить их число до 10.

«Сберавтотех» — новое подразделение «Сбера», которое было создано в апреле 2020 года.